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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden stajyerlere oryantasyon eğitimi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde staj yapan mühendis ve tekniker adaylarına, İl Müdürü Mustafa Özen’inmüdürlüğün faaliyetlerini anlatan oryantasyon eğitimi verildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:46
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden stajyerlere oryantasyon eğitimi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde staj yapan mühendis ve tekniker adaylarına, İl Müdürü Mustafa Özen’inmüdürlüğün faaliyetlerini anlatan oryantasyon eğitimi verildi.


Antalya İl Tarım ve Orman müdürlüğübünyesinde kendi alanlarıyla ilgili stajlarına devam eden mühendis ve tekniker adaylarına müdürlüğün genel işleyişini, yapısını ve faaliyetlerini anlatan ve 2 gün süren oryantasyon eğitimi verildi. Eğitimde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi, Arazi Toplulaştırma ev Altyapı Şubesi, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi, İdari ve Mali İşler Şubesi, Gıda ve Yem Şubesi, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesiile Kırsal kalkınma ve Örgütlenme Şubesi faaliyetleri hakkında genç adaylara eğitim verdi.


Eğitim sonunda mühendis ve tekniker adaylarıyla bir araya gelen Özen, mesleğin püf noktalarını anlattı.


"Değerli bir meslek"


İl Müdürü Özen, staj yapan öğrencilere yaptıkları işin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, yerin altındaki ve üstündeki tüm canlıların sağlıklı ve iyi beslenmesinden sorumlu bir kurum. Birbirine entegre olan bir döngüde sağlıklı nesiller için mesleğimiz, olmazsa olmaz. Sağlıklı besinler nasıl yetiştirilir, bilinçli tüketici nasıl olmalı, alışverişte nelere dikkat edilmeli, gıda tüketiminde herhangi bir olumsuzluk durumunda neler yapılmalı tüm bu konuları çiftçilerimize tüketicilerimize anlatıyoruz. Mezun olduğunuzda nerede hangi pozisyon da olursanız olun lütfen Mühendisliğimizi unutmayalım.” dedi

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:46
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