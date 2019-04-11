İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 47 bin fidan dağıttı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Parazitoitlerin Doğal Ortamlarının Artırılması amacıyla ilçelere fidan dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Parazitoitlerin Doğal Ortamlarının Artırılması amacıyla ilçelere fidan dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce her yılyapılan süne sürveylerinde binlerce dekar alanda süne yoğunluğu mücadele eşiğinde tespit edilerek ilaçlama ilanı veriliyor. Doğadaki süne yoğunluğunun düşürülmesinde doğal düşmanların da büyük etkisi bulunduğunu ifade eden yetkililer, "Sünenin doğal düşmanlarından olan yumurta parazitoitleri, doğada hayatlarının devamı ve beslenmeleri için çiçekli ağaçlara ihtiyaç duymaktadır. Müdürlüğümüzce parazitoitlerin doğal ortamlarının arttırılması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünden, Müdürlüğümüze 11.290 adet Akçaağaç, 5000 adet atkestanesi, 10.000adet dişbudak, 10.300 adet ceviz, 1.022 adet ağaç hatmi, 5460 adet mazı, 4000 adet (karaçam, sedir, saplı meşe karışımı) olmak üzere 47.072 adet fidan tahsis edildi" dedi.

Yetkililer, tahsis dilen fidanların 14 ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapıldığını bildirdi.

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