İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2018 yılını değerlendirdi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, 2018 yılında ilçe ve şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever başkanlığında düzenlenen toplantıya Eskişehir İl Müdür Yardımcıları ile ilçe ve şube müdürleri katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Sever toplantıda yaptığı konuşmada; üreticilere güler yüzlü ve tatlı dilli olarak davranılmasının ve devlet-vatandaş bütünleşmesini sağlamak amacıyla inanç, kültür ve etnik yapıya bakılmaksızın ayrımcılık yapmadan işlerinin çözülmesi gerektiğini belitti. Sever, "Özellikle mahallelerinde yaşayan insanları temsil eden muhtarlarımızın talep ve isteklerinin de bireysel olarak değil üreticilerimizin istekleri gibi algılanıp ona göre değerlendirilmesi gerekir" dedi.

İl Müdürlüğünce, 6 ilçede ve üreticilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen çorbalı ve bozalı akşam sohbetleri düzenlendiğini ve bu sohbetlerin devam ettiğini belirten İl Müdürü Sever, "İlçe müdürlerimizden de üreticilerimizin iklim dolayısıyla iş yoğunluklarının en aza indiği kış döneminde, üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını, taleplerini dinleyip çözüm üretilmesi için çalışma yapmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından, bakanlığın programları çerçevesinde İl Müdürlüğünce yapılan tarımsal faaliyetler, yenilikler, proje ve desteklemelerle ilgili tüm haberlerin hızlı ve etkin bir şekilde üreticilere ulaştırılacağını belirten İl Müdürü Sever, ilçe müdürlerinden sosyal medya hesaplarının, muhtarlar ve üreticiler tarafından doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak için takip edilmesini sağlamaları konusunda çalışma yapılmasını istedi.

Daha sonra ilçe ve şube müdürlüklerince 2018 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Karşılıklı soru-cevap bölümüyle toplantı sonra erdi.