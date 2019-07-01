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İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor Merkezlerinin açılışı yapıldı

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor Merkezleri açılış programı gerçekleştirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:10
İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor Merkezlerinin açılışı yapıldı

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor Merkezleri açılış programı gerçekleştirildi.


Merkez Yeni Mahalle 2 bin 500 kişilik Spor Salonundaki açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Lokman Mollaogulları, Şaban Kanca veliler ve sporcular katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlanan törende konuşan Şube Müdürü Saban Kanca, “Spor teşkilâtımızın 84. Yıl dönümünde yapılan bu anlamlı günde, il spor merkezlerinin amacı çocuklarımızı sporla tanıştırmak, boş zamanlarını yetenekleri doğrultusunda değerlendirmek ve kötü alışkanlıklardan tutmak için önemli bir vesile olduğuna inanıyoruz. Geçen dönemde 17 branşta 5000 öğrenciye il spor merkezlerinde hizmet verdik. Bu dönemde Gençlik ve Spor Il Müdürlüğü olarak personelimiz ve antrenörlerimiz ile beraber bu sayıyı daha yukarılara taşımak istiyoruz. Gençlik ve Spor Il Müdürlüğü olarak her yaştan insanımıza spor yaptırma gayreti içerisindeyiz. Siz değerli velilerimizi de Koşabiliyorken Kos projesi kapsamında çocuklarınız ile beraber sizleri spor yapmaya davet ediyoruz. Tüm öğrencilerimize il spor merkezleri kurslarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından sporcuların hazırladıkları gösteriler sonrası program sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:10
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