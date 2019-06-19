İl spor merkezleri tanıtılıyor Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olan spor merkezlerinin tanıtımı yapılmaya devam ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olan spor merkezlerinin tanıtımı yapılmaya devam ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kurum ziyaretleri gerçekleştirip personelleri il spor merkezleri ve engelliler il spor merkezleri hakkında bilgilendirdik. Yapmış olduğumuz çalışmaları aktararak kıymetli çocukları ile birlikte etkinliklerimize davet ettik” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.