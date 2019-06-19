İl spor merkezleri tanıtılıyor
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olan spor merkezlerinin tanıtımı yapılmaya devam ediyor.19 Haziran 2019 Çarşamba 13:12
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olan spor merkezlerinin tanıtımı yapılmaya devam ediyor.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kurum ziyaretleri gerçekleştirip personelleri il spor merkezleri ve engelliler il spor merkezleri hakkında bilgilendirdik. Yapmış olduğumuz çalışmaları aktararak kıymetli çocukları ile birlikte etkinliklerimize davet ettik” ifadelerini kullandı.
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