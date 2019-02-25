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İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Çakacak’ın başkanlığında yapıldı

Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında Valilik Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:32
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Çakacak’ın başkanlığında yapıldı

Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında Valilik Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.


Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanun gereğince, ilimizde spor alanlarında yapılacak spor müsabakalarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin önlemleri gözden geçirmek için bir araya geldiklerini söyleyen Vali Çakacak, “Spor; saygı, sevgi, hoşgörü, dostluk paylaşımı gibi kişiye değer kazandırma adına önemli bir özelliğe sahiptir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde gittiği müsabakaları zevkle ve güvenli bir şekilde izlemesi için bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi de sporda şiddetin önlenmesidir” dedi.


Dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde, sporla bunların kazanılması gerektiğini aktaran Vali Çakacak, toplantıda yaptığı konuşmada, “Spor müsabakaları amacına uygun yapılırsa, sporu seven vatandaşlarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik duyguları da daha çok artacaktır. Spor müsabakalarının insanları karşı karşıya getiren müsabakalar olmak yerine insanların zevkle izlediği faaliyetler olmasını diliyor, Eskişehir’de oynanacak tüm müsabakaların centilmence başlayıp aynı güzellikle bitmesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.


A Milli Futbol Takımımızın 25 Mart Perşembe günü Yeni Stadyumda Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçını hatırlatan Vali Çakacak, “A Milli Futbol Takımımız 25 Mart 2019 Pazartesi günü, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılabilmek için Türkiye-Moldova müsabakasını ilimizde oynayacaktır. Müsabakanın centilmence başlayıp aynı güzellikle bitmesi tek dileğimizdir.” diye konuştu.


Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda ilgili kanun gereğince; spor müsabakalarında istenmeyen olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ve bu tedbirlerin uygulamalarının sağlanması, önlem ve yöntemlerin tespiti, spor müsabakalarında meydana gelen olayların nedenleri ve kaynakları ile bu olaylara neden olan diğer sorunların çözümü ile ilgili ortak kararlar, kurul üyelerince imza altına alındı.


Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İl han Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Büyükşehir Belediyesini Temsilen Oğuzhan Özen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, İl Milli Eğitim


Müdürü Hakan Cırıt, T.F.F. Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez, T.B.F. Temsilcisi Dt. Abdullah Akpınar ve diğer kurul üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:32
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