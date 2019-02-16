İl Spor Güvenlik Kurul toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Şubat ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, TFF Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, İdari ve Spor Güvenlik Sorumlusu Serdar Yılmaz ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.

Toplantı; İlimizde oynanacak olan TFF 3. Lig, BAL Ligi ve TVF Erkekler 2. Lig müsabakalarında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi, Nevşehir Belediyespor’un müsabakalarını oynayacağı Gazi Stadyumu’nun son durumunun değerlendirilmesi, Kapadokya Göremespor’un müsabakalarını oynayacağı 3 No’lu Çim Sahanın son durumunun değerlendirilmesi ve diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabakaları ve etkinlikleri ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesinin ardından sona erdi.