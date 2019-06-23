İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner, hastaneye kaldırıldı
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner'in kalp spazmi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.23 Haziran 2019 Pazar 16:47
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner, kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner kalp spazmı geçirdi. Hastanede müşahede altına alınan Öner'in yerine yeni atama yapılacağı belirtildi. 31 Mart seçimlerini yöneten Müberra Gürdal'ın 9 Mayıs'ta emekliliğini istemesi üzerine 12 Mayıs'ta göreve getirilen Hakim Ziya Bülent Öner, daha önce 16. Aile Mahkemesi'nde ve Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda görev yapmıştı. Şu anda toplantı halindeki İstanbul İl Seçim Kurulu, yeni başkanın ismini birazdan açıklayacak...
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