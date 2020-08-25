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Korona Virüs İl Sağlık Müdürü'nden koronavirüs isyanı: ALLAH ıslah etsin
Korona Virüs

İl Sağlık Müdürü'nden koronavirüs isyanı: ALLAH ıslah etsin

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan vatandaşlara isyan etti. İnsanların koronavirüs konusunda "vurdumduymaz" davrandığını belirten Sobacı, "Herkesin başına bir bekçi dikemeyiz. Böyle düşüncesiz insanlarla nereye varabiliriz. Caydırıcı cezalar da veriyoruz ama ceza çözmüyor. İnsanlar yine bildiğini okuyor. Allah ıslah etsin" diyerek duruma tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 16:35:00 - 2020-08-25 17:20:11
İl Sağlık Müdürü'nden koronavirüs isyanı: ALLAH ıslah etsin

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Kentte vaka sayılarının artmasıyla birlikte hastane binasını ikiye böldüklerini belirten Sezikli, bir tarafta Kovid-19 hastalarına, diğer tarafta da salgın dışı hastalara tedavi vererek, iki grubun birbirine temasını engellediklerini anlattı.

Sağlık çalışanlarının salgına karşı yoğun bir mücadele verdiğini aktaran Sezikli, "Halkımızın salgınla mücadelede belli bir konsantrasyonda gitmesi çok önemli. Tabii ki bıkkınlık, yılgınlık var. Bu bıkkınlık en başta sağlık personelinde var, bunun bilinmesini istiyoruz. Ancak ne olursa olsun bu süreç geçinceye kadar aynı konsantrasyonla çalışacağız. Vatandaşlarımızın da gerekli olmadıkça hastaneye gelişi ertelemesi bizim için çok önemli. Süreç belirsiz, ne zaman biteceği belli değil. Bundan sonrası halkımızın kurallara ne kadar uyacağına bağlı. Rehavet içinde devam edersek bunun sonu görünmüyor. Aşı bulununcaya kadar hemen hemen hepimiz bunu geçireceğiz demektir." diye konuştu.

Çorum'da son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanının virüse yakalandığını belirten Sezikli, "Bunların tümü virüsü hastane dışından kaptı. Pozitif personelimizi tek tek arıyorum ve ne olduğunu soruyorum. Düğün, toplantı, memleket ziyareti gibi sonuçlar çıkıyor" dedi.

"ALLAH ıslah etsin"

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı kentte yapılan denetimlerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığını söyledi.

İnsanların koronavirüs konusunda "vurdumduymaz" davrandığını söyleyen Sobacı, "Caddeye çıktığımda bakıyorum, maske bazı insanların ya çenesinin altında, ya kolunda. Sosyal mesafeye özellikle düğünlerde maalesef hiç dikkat edilmiyor. Bundan sonra düğünlerde gerekli işlemler yapılacak. Herkesin başına bir bekçi dikemeyiz. Böyle düşüncesiz insanlarla nereye varabiliriz. Herkes maskesini taksaydı, sosyal mesafeye dikkat etseydi bu hale gelir miydi? En büyük sebebi bu. Caydırıcı cezalar da veriyoruz ama ceza çözmüyor. Yine bildiğini okuyor. Allah ıslah etsin." diyerek tepkisini dile getirdi.

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