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İl Sağlık Müdürü Bilge, ilçe ziyaretlerinde bulundu

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

24 Mart 2019 Pazar 11:49
İl Sağlık Müdürü Bilge, ilçe ziyaretlerinde bulundu

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; Mihalıççık, Alpu, Beylikova ve Mihalgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarına yaptığı ayrı ayrı ziyaretler ile inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ilçe ziyaretinde Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları inceleyerek idarecilerden bilgiler aldı. Sağlık personeliyle bir araya gelip çalışanların istek ve önerilerini de dinleyen Müdür Bilge, Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesi ve Beylikova entegre ilçe Hastanesinde yatarak tedavileri devam eden hastaları da ziyaret ederek Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Lütfi Ulu ve Beylikova İlçe Entegre Hastanesi Başhekimi Dr.Suat Uzun’dan hastaların rahatsızlıkları ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler aldı. Hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletip şifa dileyen Bilge açıklamasında, “Daha önce yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde hizmet binalarımızda tespit etmiş olduğumuz fiziki olumsuzlukların giderilip giderilmediğine baktık. Aynı zamanda hem il merkezimizdeki yöneticilerimiz hem de ilçelerimizdeki yöneticilerimizle hastaları evlerinde ziyaret ederek, hem şifa dileklerimizi iletmekte hem de sorun ve önerilerini almaktayız. Bu ziyaretler hizmet kalitemizi arttırırken, vatandaşa ulaşan bir yönetim tarzı uyguluyor ve devletin sıcak, şefkatli yüzünü gösteriyoruz, bu tür ziyaret ve denetimlerimiz hizmet kalitemizi yükseltmek, sağlık hizmetleri sunumumuzu güçlendirmek adına devam ettireceğiz” dedi.


Müdür Doç. Dr. Uğur Bilge’ye Mihalıççık, Alpu ve Beylikova ziyaretlerinde Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Acil Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakçı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Gökhan Özboz, Aile Hekimliği Birim Sorumlusu Uzm. Özer Öner, Toplum Sağlığı Birim Sorumlusu Uzman Ömer Gezer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:49
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