İl Sağlık Müdürü Bilge çalışmalarına devam ediyor Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ziyaretleri ile kanser taramalarının önemi konusunda bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Son olarak bu amaçla ziyaretlerine devam eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Gökhan Özboz ile ETİ Gıda ve ETİ Makina Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı’ya ziyarette bulundu. Ziyarette kanser taramalarının önemi konusunda bilgilendirmeler yapılırken, ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikalarında çalışan, kanser taraması yaptırmak isteyen personele tarama yapılması konusunda görüş birliğine varıldı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.