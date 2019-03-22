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İl Sağlık Müdürü Bahçacı’dan yaşlılara çiçek

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr.

22 Mart 2019 Cuma 12:22
İl Sağlık Müdürü Bahçacı’dan yaşlılara çiçek

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Erdemli Yaşlı Bakım ve Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret ederek çiçek verdi.


İl Sağlık Müdürü Bahçacı, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde, Erdemli ilçesindeki huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti. Bahçacı’ya ziyaretinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Salime Özbay ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Loğlaroğlu ve sağlık personeli de eşlik etti.


Ziyarette, huzurevi sakinlerine çiçek veren Bahçacı, yaşlılığın insan hayatının çok özel bir dönemi olduğunu vurguladı. Bahçacı, “Yaşamın doğası gereği hepimiz bir gün yaşlanacağız. Bizim geleneğimizde büyüğe saygı göstermek vardır. Her toplum yaşlılarına gereken saygı ve özeni göstermelidir. Milletimizin önemli hasletlerinden biri olan büyüklerimize saygı ve sizlerin hayır dualarını almak için buradayız” dedi.


Son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımlarla birlikte toplumdaki dezavantajlı kişilerin hayat kalitelerinin yükseldiğini belirten Bahçacı, devletin tüm imkanları ile ihtiyacı olan vatandaşların yanında olduğunu söyledi.


Huzurevinin ardından evde sağlık hizmeti alan yaşlı vatandaşları da evlerinde ziyaret eden Bahçacı, evde sağlık hizmetlerinde Mersin’in çok iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Bahçacı, “Evde sağlık hizmeti çerçevesinde 2018 yılında yaklaşık 8 bin 500 civarında aktif hastamız oldu. Bu hastalardan 5 bine yakını yeni takibine başlanan hasta. Bu hastalarımızı yıl içerisinde yaklaşık 25 bin kez ziyaret ettik. Amacımız, ilimizde ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmak ve onlara en kaliteli sağlık hizmetini sunmaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:22
  1. doğa

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