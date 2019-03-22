İl Sağlık Müdürü Arslan 112 personelleri ile bir araya geldi

Karaman İl Sağlık Müdürü Hasan Arslan, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri günü nedeniyle 112 istasyonlarında görev yapan personelleri ziyaret etti.

İl Müdürü Arslan’a Sağlık İl Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin, Başkan Yardımcısı Serkan Koyuncu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Fatih Rüştü Delen de eşlik etti. İstasyonlardaki görevli personellerle sohbet eden Arslan personellerin vakalara müdahale ettikleri sırada yaşadıkları sıkıntıları dinledi. 112 sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile gece gündüz demeden mesai yürüttüğüne dikkat çeken Arslan, “İnsan hayatının tehlikede olduğu anda ilk müdahaleyi yapan acil servis merkezi çalışanlarıdır. Bu anlamda kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Yaptıkları işin zorluğu ve ciddiyeti onların sorumluluğunu artırmasına rağmen, onlar bu sorumluluğun bilincinde olarak tereddütsüz bir şekilde olanlara soğukkanlı olarak yaklaşabiliyorlar. Gerçekten fedakarlıkları çok büyük” diye konuştu.