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İl Sağlık Müdürlüğü’nün yatırımları değerlendirildi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar Vali Fuat Gürel’in Başkanlığında yapılan toplantı ile değerlendirildi.

07 Mayıs 2019 Salı 11:28
İl Sağlık Müdürlüğü’nün yatırımları değerlendirildi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar Vali Fuat Gürel’in Başkanlığında yapılan toplantı ile değerlendirildi.


Vali Fuat Gürel Başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan değerlendirme toplantısında İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından sunum yapıldı. Sunumda kentteki sağlık teşkilat yapısı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve bağlı birimleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve bağlı birimleri, ildeki sağlık tesisleri, uzman hekim, asistan hekim, pratisyen hekim, diş hekimi, ebe-hemşire, hizmet alımı ile çalışan personel sayıları, sağlık tesislerine müracaat oranları, 112 acil sağlık hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) araç ve personel durumu ile faaliyetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obezite ile mücadele eğitimleri, dumansız hava sahası denetimleri, KETEM faaliyetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmetleri, il bazında gerçekleşen MHRS sayıları, yeni doğan bakım hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler veren İl Müdürü Ahmet Sarı, İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında Vali Fuat Gürel’e ayrıntılı bilgiler verdi.


Sosyal Sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve yürütülen hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için yapılabileceklerin değerlendirildiği toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Sedat Özdemir, Başkan Yardımcıları Hakkı Yıldız, Dr. Turhan Sarıcı, Mustafa Mızrak ve Sağlık Yatırımları Birim Sorumlusu Müh. Tanju Arslan katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:28
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