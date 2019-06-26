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İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyuşturucuyla mücadele günü etkinlikleri

Eskişehir’de 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikler yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:49
İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyuşturucuyla mücadele günü etkinlikleri

Eskişehir’de 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikler yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.


Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün önderliğinde Porsuk Bulvarı’nda düzenlenen etkinlikler Narkotik köpeği Noro’nun saklanan uyuşturucuyu bulma gösterisiyle başladı. Tepebaşı Belediyesi Eko Show ekibinin gösterisi, halk oyunları, karate ve zumba gibi gösteriler ile devam etti. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür Müdürlüğü ve Eskişehir Yeşilay Şubesi’nin uyuşturucuyla mücadele konusunda stant faaliyetleri ile vatandaşlara yoğun bir bilgilendirme yapılırken etkinlikleri Vali Yardımcısı Avşar Aslanbey ile İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge yakından takip etti.


“Herkesin birlikte mücadele etmesi gereken bir hastalık”


Uyuşturucuyla mücadele konusunda bütün kurum kuruluşların yanı sıra vatandaşların da destek olması gerektiğini ifade eden Vali Yardımcısı Avşar Aslanbey, “Uyuşturucu yapısı itibariyle tek bir müessese ile tedavi edilebilen hastalık durumu değil. Buna aile, okul, sağlık kuruluşları, kolluk birimleri, adli kuruluşlar daha sonra rehabilitasyon kuruluşları ve toplumun genelinin katılması gerekiyor. Çünkü bu belaya düşer olan bir gencimiz hastanede tedavi edilse, ailesi ilgi gösterse ve tekrar hayata dönse bile aynı hastalığa tekrar bulaşmamak için içinde bulunduğu çevreden eski ortamından uzaklaşması gerekiyor. İstihdam edilmesi gerekiyor. Bu anlamda topyekün herkesin birlikte mücadele etmesi gereken bir hastalık. Eskişehir’imiz adına burada yaşayan insanlarımızın bu hastalığa bulaşmaması adına İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde organize edilen bu etkinliğe gelen katkı sunan vatandaşlarımıza, kurumlarımıza ve gönüllü arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde insanların hayatına dokunmak mümkün olacak. Çünkü uyuşturucuya bulaşan insanlar kendi iradelerini kullanabilen, akıllarıyla sağlıklı karar verebilen kimseler değil. Biz onlara yardım edeceğiz. Bu uğurda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.


“Bütün kuruluşların ve ailelerin destek vermesi lazım”


Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ise birkaç kişiyi bile uyuşturucudan koparmanın en büyük kazanç olduğunu ifade ederek, “Uyuşturucuyla mücadele hepimizin ortak noktası. Sadece sağlık çalışanları ve emniyet güçleri değil bütün kuruluşların ve ailelerin destek vermesi lazım. Burada en önemli nokta uyuşturucu kullanan kişilerin tedaviye istekli olmaları. Bu bağlamda da bu tür etkinliklerin bizim için önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu tür sokak etkinlikleriyle en azından kişilere ulaşıp onları ve birkaç kişiyi eğitebilirsek en büyük kazanımımız bu olacaktır. Katılımı ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:49
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