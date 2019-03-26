İl Sağlık Müdürlüğünden Sivrihisar’a yeni ambulans
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesi 112 istasyonuna yeni ambulans teslim edildi.26 Mart 2019 Salı 16:56
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesi 112 istasyonuna yeni ambulans teslim edildi.
Sivrihisar Belediyesi ve Eskişehir Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile ilçe Devlet Hastanesi 112 istasyonuna yeni ambulans verildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve yönetimi ile 2019 model 4x4 yeni ambulansın anahtarı 112 sağlık görevlilerine teslim edildi.
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