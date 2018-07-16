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İl Sağlık Müdürlüğü’nden Aref'in sağlık durumu ile ilgili açıklama!

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'nin (29) sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:21
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Aref'in sağlık durumu ile ilgili açıklama!

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'nin (29) sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ghafouri'nin sağlık durumunun düne göre daha iyiye gittiğini belirten Dr. Hülür, yılanın ısırdığı sağ kolundaki şişliğin de inmeye başladığını söyledi. Ghafouri'nin sağlık değerlerinde anormallik görülmediğini, tedaviyle ilgili her türlü girişimin yapıldığını kaydeden Dr. Hülür; ısırmanın 'ikinci evre yılan sokması' olarak değerlendirildiğini, sokulan bölgede 'lokal zehirlenme' olduğunu ve bütün vücuda yayıldığını düşünmediklerini dile getirdi.

Panzehrin bulunup, Türkiye'ye getirilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerin sürdüğünü kaydeden Dr. Hülür, yardımcılarından birinin de hastanede gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Dr. Ünal Hülür, Aref Ghafouri'nin sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklanın gün içinde yapılacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:21
  1. Antalya
  2. Aref Ghafouri
  3. yılan sokması

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