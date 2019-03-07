İl Sağlık Müdürlüğü desteklerine devam ediyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü hem sağlık hem sosyal alanda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, kanser tedavisi gören Neşe Yenipunar’ı Gündoğdu mahallesindeki evinde ziyaret etti. Daha önce kendilerinden muayene ve tekerlekli sandalye/akülü araç talebi olan hastayla bizzat ilgilenmek isteyen müdür Bilge, ziyarette hem hastanın muayenesini yaptı hem de ihtiyaçları olan akülü aracı “Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz’’ projesi kapsamında hasta Neşe Yenipunar’a hediye etti. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yalnızca sağlık alanında değil sosyal alanlarda da ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların yanında olmayı, onların yüzünü güldürmeyi görev edinen ve tüm imkanlarını seferber etmeye Sağlık Müdürlüğü olarak hazır olduklarını belirtti. Bilge, Yenipunar’ın evinde yapılan muayenesinin ardından hastanın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki muayene ve diğer tüm tetkik/tedavi süreçlerini takip etme işlerinin Sağlık Müdürlüğü ’Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz’ projesi ekipleri tarafından yürütüleceği de hastaya bildirdi. Ayrıca amaçlarının “ulaşılamayana ulaşmak, kimseyi geride bırakmamak” ve hastalara devletin şefkatli yüzünü göstererek moral vermek olduğunu yineledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge’nin Gündoğdu mahallesinde ikamet eden Yenipunar’un evine yaptığı geçmiş olsun ziyaretine İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakçı ve Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz Proje koordinatörlüğünü yürüten Araştırmacı Enis Kazım Sezgin eşlik etti.