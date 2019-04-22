İl protokolünden doğa yürüyüşü

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşüne ve kültür gezisine katıldı.

Vali Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, kaymakamlar, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, daire müdürleri ile eşleri, Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut göletinde doğa yürüyüşü yaptı.

Kar yağışı altında Bozcaarmut göletinde yapılan yürüyüşün ardından Vali Şentürk, ’’Güzel bir etkinlik düzenlendi. Gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı düzenleyeceğiz. Doğa güzeli yerlerimizden Bozcaarmut göleti ve mesire alanlarımız, yöre insanın bütçesine katkı sağlar. Bunun yanında doğa harikası yerlerimiz, doğallığını bozmadan hüviyet kazanması lazım. Güzel tesisler kurularak, insanlarımız burada doğanın güzelliklerini yaşar. Kullan yararlan ama bulduğun gibi bırak kültürünü yaşatmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Kınık köyünde yapılan kültür gezisiyle, çömlek atölyelerini gezen Vali Şentürk ve beraberindekiler, 2006 yılında baraj kurulmasının ardından büyük bölümü sular altında kalan Günyurdu köyünde yapılması planlanan proje kapsamında çevre düzenlemesi çalışmaları hakkında bilgi aldı.