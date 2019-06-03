İl protokolü üyelerinden huzurevi ziyareti

Bilecik il protokol üyeleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bağlı Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Gürses; Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Sevgi Evlerinde kalan gençler huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti, ellerinden öptü. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Vali Şentürk ve beraberindeki protokol üyeleri, yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Vali Şentürk, il protokolü ve gençlere teşekkür etti.