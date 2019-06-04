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İl protokolü bir araya gelerek bayramlaştı

Karabük’te Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya gelen il protokolü bayramlaştı.

04 Haziran 2019 Salı 14:21
İl protokolü bir araya gelerek bayramlaştı

Karabük’te Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya gelen il protokolü bayramlaştı.


Polis evinde düzenlenen bayramlaşma törenine Karabük Valisi Fuat Gürel’in yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Mustafa Kuraş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Yardımcısı Ceylan">Mehmet Ceylan, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları ve STK temsilcileri katıldı.


Bayramlaşma programında konuşan Vali Gürel, ramazan boyunca iftar sofralarına konuk olduğunu ifade ederek, “Bundan sonraki bayramlara da inşallah huzur içinde ulaşmış oluruz. Bayramın başlangıcından itibaren kamu görevlilerimiz, personelimiz çok büyük gayretler içerisinde. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde gidecekleri yere sevdiklerine ulaşmaları için büyük gayretler içerisinde. Huzurlarınızda onlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Sınır ötesindeki Türk Ordusunun görevlerini yaptıktan sonra sağ salim dönmelerini dileyen Valli Gürel, “Aynı zaman da şehitlerimiz var. Hem dün akşam ki hem de tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ailelerimize bu zamanda sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.


Polis evindeki bayramlaşma programının ardından Vali Gürel önderliğindeki bir heyet,Karabük Şehitliğini ziyaret ederek tüm şehitler için Kur-an’ı Kerim Tilaveti okundu ve dualar edildi. Ayrıca heyet İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edip, personelin bayramını kutladıktan sonra Beşbinevler Polis Merkezi, Güleç Sevgi Evleri ve huzurevini ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:21
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