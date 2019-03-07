İl protokolü 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı

Karabük protokolü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Hayatımızın her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, fedakârlığı ve üretkenliği ile medeni toplum olmanın sembolü olmuş kadınlarımız tarih boyunca millet olarak elde ettiğimiz kazanımlar ve gelişmelerin her zaman baş mimarları olmuşlardır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk kadını, büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de Güçlü ve Büyük Türkiye’mizi 2023, 2053’lerin hedeflerine taşıma yolunda toplumsal dayanışmanın mihenk taşı olarak ülkemizin üstlendiği misyon ile de dünya kadınlarının sesi, nefesi ve yeşeren umududur” ifadelerini kullandı.

“Bir toplumda gelişmenin derecesi; kadının saygınlığı ve her alanda üstlendiği rol ile ölçülmektedir” ifadelerine yer veren Gürel, “Bu duygu ve düşüncelerle doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında, varlıklarıyla onurlandığımız, annemiz, kız kardeşimiz, eşimiz olarak desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta şehitlerimizin emanetleri olmak üzere tüm kadınlarımızın‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım” dedi.

Başkan Vergili,"Kadınlar toplumun mimarıdır"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ise,8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kadınlar, bizim kültürümüzde hem toplumun hem ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın, toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Kadınlarımızın iyi şartlara kavuşması demek, toplumun çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşması anlamına gelmektedir. Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında kadınlarımızın önemli bir yeri vardır. Yeri gelmiş cephede savaşmış, yeri gelmiş cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Unutulmamalıdır ki,İstiklal Savaşının Nene Hatun’u ve Halime Çavuş’u bizim kadınlarımızdır. Bizim inancımıza göre kadın kutsal bir varlıktır. Peygamber Efendimiz; “Cennet, anaların ayağının altındadır" buyurmuştur. Ayrıca Allah, kadına ayrı bir misyon da vermiştir, annelik. Kadınlar için önemli olan bu günün yılın 1 günüyle sınırlı kalmaması dileği ile yürekleri sevgi dolu, güçlü omuzlarında Türkiye’yi yükseltecek başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere, ülkemizdeki bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler dilerim” ifadelerine yer verdi.

Uysal, “Kadınlar ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir”

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Uysal mesajında aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi ve koruyucusu olan, İstiklal mücadelesinin kahramanı kadınların, bir anne, bir eş ve hayatın bütün alanlarında etkin birey olarak saygın bir yerde olduğunu belirtti.

Kadınların anne olarak gelecek nesilleri yetiştirme konusunda gösterdiği fedakarlığın, annelik duygusu ve ailesini ayakta tutma çabasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu bildiren Uysal, şu ifadelere yer verdi: “Kadına bir anne, bir kardeş ve bir eş olarak gösterilen saygı ve hürmetin düzeyi, o toplumun geldiği medeniyet seviyesinin de bir ölçüsüdür. Ne mutlu bize ki milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Kadının, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatta hak ettikleri yeri aldığı toplumumuzda, daha iyiye, daha güzele en hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadınların eğitimli, açık fikirli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından da son derece önemlidir. Bu vesileyle, başımızın tacı ve yarınlarımızın mimarı olan kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”