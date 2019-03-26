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İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve Kapasite Geliştirme Eğitimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ile Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenlendi.

26 Mart 2019 Salı 11:45
İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve Kapasite Geliştirme Eğitimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ile Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenlendi.


Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İş Birliği Projesi (TAYDAP) kapsamında düzenlenen programa İl Tarım Müdürü Dr. Emine Sever, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliği Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya ve sivil toplum kuruluşlarında tarımsal danışmanlık ve yayım faaliyetlerini yürüten çok sayıda davetli katıldı.


Program Müdür Dr. Emine Sever’in konuşmasıyla başladı. Sever, kadın ve erkek çiftçilerin bilgi taleplerinin ve ihtiyaçlarının hızlı, etkili ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanarak verimliliğin artması, çiftçi refahının yükselmesi ve gıda güvenliğinin güvence altına alınmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile FAO arasında imzalanan projenin saha çalışmalarını yapmak üzere bakanlık ve FAO temsilcilerinin katılımı ile Eskişehir’de kırsalda kadın, hububat ve süt sığırcılığı konularıyla ilgili oluşturulan danışma gruplarının, uygulanabilir ve faydalı öneriler geliştirileceğine inandığını söyledi. Ayrıca tarım yayımcıları ve tarım danışmanlarına tarımın teknik ve işletmecilik konularıyla ilgili eğitim toplantısı düzenleneceğini de belirten Sever, katılımcılara başarı dileklerinde bulunarak düzenlenen eğitimin ve yapılacak grup çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.


TAYDAP Kapasite Geliştirme Eğitiminde, Proje Ulusal Danışmanları Prof. Dr. Dilek Bostan Budak ve Nevin Şenol tarafından tarımın teknik ve işletmecilik konularıyla ilgili bilgilerini güncellemek amacıyla toplamda 25 tarım danışmanı ve yayımcısına eğitim verildi.


Programlar katılımcılara sertifika verilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:45
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