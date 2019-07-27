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İl Müftüsünden Hacı adaylarına uyarı:

Kayseri’de 335 hacı adayı, düzenlenen törenin ardından Hacca uğurlandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:28
İl Müftüsünden Hacı adaylarına uyarı:

Kayseri’de 335 hacı adayı, düzenlenen törenin ardından Hacca uğurlandı. Törende Hacı adaylarına uyarılarda bulunan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Günlük hayatımızı orada ibadetle geçirelim. İbadetin dışında başka şeylerle uğraşmayalım. Bunların dışında eğer akrabalarınıza ve dostlarınıza bir takım hediyeler alacaksanız, geldiğinizde ülkemizden alın. Hem daha kaliteli, hem daha güzel hem de ekonomimiz daha güçlü olsun. Ülkemizde kalsın. Oradan Çin malı, ucuz, kalitesiz şeyler getiriyorsunuz, zaten yolda bozuluyor” dedi.


Kayseri’de Hacca gidecek ilk kafilede yer alan 335 kişi için uğurlama töreni düzenlendi. Ahmet-Ayşe İnci Camii’nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşayan Hacı adayları, aileleri ile vedalaştı.


Törende konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Kabe’yi ziyaret etmemiz, Hac ibadetlerinde bulunmamamız için Allah’ın bizlere farz kılmış olduğu bu ibadeti gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz. Bu yolculuğumuz sıradan bir seyahat değil, turistik ziyaret hiç değildir. Bu yolculuk, Rabbimizin rızasını kazanmak için bir ibadet yolculuğudur. Allah yeryüzünde insanoğlunun yaşamaya başladığı andan itibaren Kabe ve civarında yaşadıklarından dolayı orada Rabbimize ibadet etmek için o mabedi inşa ettiler. Kabe’nin ilk inşasını meleklerin yaptığına dair bilgiler ve rivayetler var” ifadelerini kullandı.


Hacı adaylarına uyarılarda bulunan Güven, “Günlük hayatımızı orada ibadetle geçirelim. İbadetin dışında başka şeylerle uğraşmayalım. Oradan buraya getirebileceğiniz en güzel şey, günahlardan arınmış olarak buraya dönmenizdir. Bunun yanında bir zemzem suyu getireceksiniz, birde geldiğiniz zaman sizleri ziyarete gelenlere hurma ikram edebilirsiniz. Bunların dışında eğer akrabalarınıza ve dostlarınıza bir takım hediyeler alacaksanız, geldiğinizde ülkemizden alın. Hem daha kaliteli, hem daha güzel hem de ekonomimiz daha güçlü olsun. Ülkemizde kalsın. Oradan Çin malı, ucuz, kalitesiz şeyler getiriyorsunuz, zaten yolda bozuluyor. Özellikle hanım kardeşlerime, ablalarıma ve teyzelerime söylüyorum. Çünkü onlar alışverişe biraz fazla düşkün oluyorlar, hacı abilerin kolundan tutup onları alışverişe götürüyorlar. Bunu yapmayalım. Biz oraya ibadete gidiyoruz. İbadet yapmak için gidiyoruz. Zamanımızın önemli bir kısmını Kabe’de geçirelim. Namazlarımızı mümkün olduğu bütün vakitlerde Kabe’de kılmaya çalışalım. Medine’de de namazlarımızı Peygamberimizin mescidinde kılalım” diye konuştu.


Konuşmanın ardından dua edildi ve Hacı adayları Mekke’ye gitmek üzere havaalanına uğurlandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:28
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