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İl Müftüsü Şahin Güven: “Berat Gecesi günahlarımızdan kurtulma gecemiz"

Berat Kandili dolayısıyla Kayseri İl Müftüsü Prof.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:47
İl Müftüsü Şahin Güven: “Berat Gecesi günahlarımızdan kurtulma gecemiz"

Berat Kandili dolayısıyla Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, 19 Nisan Cuma gününü Cumartesi’ye bağlayan gecenin Berat Kandili olduğunu duyurarak, "Berat Gecesi günahlarımızdan kurtulma gecemiz" dedi.


İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven İl Müftülüğünde yaptığı açıklamada, Kayseri’lilerin ve tüm Müslümanların Berat Kandilini kutladı. Şahin Güven yaptığı açıklamada, “Müslüman toplumu birbirine sevgi duyan, birbiriyle diyalog halinde olan bir toplum haline getirmeliyiz” dedi. Kandil gecesi Kayseri’de bütün camilerde programlar yapılacağını söyleyen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Mübarek 3 aylarımızdan Şaban Ayı içerisindeyiz. İnşallah, bu aydan sonra da Ramazan Ayı’nda oruçlarımızı tutmaya başlayacağız. Şaban Ayı’nın 15.nci gecesi, Berat Kandili olarak idrak edilmektedir. Bu yıl, Berat Kandilimiz 19 Nisan Cuma gününü, Cumartesi’ye bağlayan gecedir. Bu sebeple, inşallah bütün ülkemizdeki camilerimizde Berat Kandili’ni idrak edeceğiz ve çeşitli programlar yapacağız. Berat, kurtuluş anlamına gelir. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde, Şaban Ayı’nın yarısı gelince, gecesini namazla gündüzünü oruçla geçirin diye buyuruyor. Ayrıca, devamında şöyle buyurmuştur. O gece yüce Mevla kullarına adeta şu şekilde seslenir. Benden af dileyen yok mu affedeyim, benden rızık isteyin yok mu rızık vereyim, benden şifa dileyen yok mu şifa vereyim. Demek ki berat gecesi bizim, hem günahlardan kurtulma gecemiz ve arınma hem de aynı zamanda yüce Mevla kullarının duasını kabul ediyor. Ancak yine peygamberimiz bir hadisinde, Allah Teala berat gecesinde kullarının dualarını kabul eder fakat 2 kısım hariç diye buyuruyor. Birincisi, Allah’a şirk koşanlar ve Allah’ı inkar edenler. İkincisi ise, kin, nefret ve kavga içerisinde olanlar. Demek ki, insanlar kin ve nefret içerisinde olmamalı ve başkasıyla kavga dövüş içerisinde olmamalıdır. Özelikle, mübarek 3 aylarda birbiriyle daha önceden küs olan kardeşlerimiz varsa barışmalılar ve başkalarına kin ve nefret yerine sevgiyle davranmalılar. Müslüman toplumu birbirine sevgi duyan, birbiriyle diyalog halinde olan bir toplum haline getirmeliyiz. İnşallah, Kayseri’de bütün camilerimizde programlar yapacağız. Kayseri’li bütün hemşerilerimizi camilerimize ailece bekliyoruz. Ben şimdiden, bütün Müslümanların Şaban Ayı’nı ve Berat Kandili’ni tebrik ediyorum. Yüce Mevla bizi hayırlısıyla Ramazan Ayı’na kavuştursun İnşallah” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 13:47
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