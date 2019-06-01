0553 313 94 23

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Kur’an-ı Kerim’le olan her meşguliyet bizlere sevap olarak dönecektir”

Kur’an-Kerim ziyafetinde konuşan Kayseri İl Müftüsü Prof.

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:14
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Kur’an-ı Kerim’le olan her meşguliyet bizlere sevap olarak dönecektir”

Kur’an-Kerim ziyafetinde konuşan Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Kur’an-ı Kerim’le olan her meşguliyet bizlere sevap olarak dönecektir” dedi.


Kayseri İl Müftülüğü tarafından Kadir Has Kongre Merkezinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte, Kayseri’den ve şehir dışından gelen 7 hafız salondakilere Kur’an-ı Kerim okudu. Kur’an-ı Kerim ziyafetine Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı.



Ziyafeti dinleyenlerin parayla alamayacakları kadar sevapla salondan ayrılacaklarını söyleyen Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, “Müftümüzün de söylediği gibi Kur’an-ı Kerim’i okutmak sevap, dinlemek sevap, okutturmak sevap, vesile olmak sevap. Kısaca Kur’an-ı Kerim’deki her şey de bizler için hayır var. Şu an da bulunduğumuz salonda, daha önce birçok kez konferanslar olmuştur ve insanlar buraya para vererek gelmiştir. Ama bu ziyafete katılan insanlar olarak buraya ücretsiz geldiniz ve üzerine de parayla alamayacağınız kadar büyük bir sevapla döneceksiniz” dedi.



Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması ve aktarılması içinyola çıkarak bu yolda hizmet etiklerini belirten Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Kur’an-ı Kerim Ramazan Ayında ve Kadir Gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Kur’an nazir olmaya başladığı geceyi, bin aydan daha hayırlı yaptı. Bu ayı da 11 ayın sultanı yaptı. Nazir olduğu kalbin sahibini, alemlere rahmet olarak kıldı. Aynı Kur’an bizim kalbimize nakşolunursa, bizim dünyamıza hitap ederse ve Kur’an rehberliğinde bir hayat sürersek İnşallah Kur’an bu dünyada bizim rehberimiz, ahirette de lehimize şahidimiz olacaktır. Kur’an-ı Kerim’le olan her meşguliyet bizlere sevap olarak dönecektir. Bizler de gerek Kur’an-ı Kerim’in gerek anlaşılması ve yorumlanması, gerek yazıya aktarılması bağlamında ecdadımızın yapmış olduğu hizmetlere bir nebze olarak bu dönemim Müslümanları olarak, hizmet verme gayesiyle yola çıktık ve hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya’da mülteci kampında isyan: 3 gözaltı
    1. Almanya’da mülteci kampında isyan: 3..
    2. Trafik denetlemesindeki çocuk:..
    3. Aliağa’da protokol, bayramın ilk günü..
    4. KKTC Başbakanı Tatar’dan şehit..
    5. Eşeğinden düşüp 200 metrelik uçuruma..
    6. Fırat EDAŞ’tan “İşçilere mobbing”..
    7. Şenol Güneş: "Özbekistan maçı..
    8. A Milli Takım, Özbekistan maçı..
    9. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    10. 4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21..
    11. TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da
    12. Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin..
    13. Tünel girişinde kaza: 6 yaralı
    14. Komşusuna taş ve baltayla saldıran..
    15. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik..
    16. Malatya'da trafik kazası: 6 yaralı
    17. Çorum’da yangın: alevler ev ve camiye..
    18. Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine..
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    20. 43 ilin geçiş noktasında Ramazan..
    21. İzmir BüyükşehirBelediyesi 100 kadın..
    22. "Bakanlık olarak kazaları en aza..
    23. Hakurk'a "Pençe" harekatı
    24. Rusya'da 3 korkunç patlama! Olağanüstü..
    25. Dicle Nehri’nde balık tutan genç..
    26. Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde
    27. Malatya’da kaza: 1 yaralı
    28. Tosya D-100 karayolunda trafik..
    29. İzmit Belediyesi’nden 7 bin helva
    30. Jandarma, ’kıyı’ ile arama yaptı
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti