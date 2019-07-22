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İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Halkımıza teşvik olması için bizler de ‘Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı’’nda bulunuyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen ‘Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı’ kampanyasına Kayseri il ve merkez ilçe müftülüklerinden de destek geldi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:35
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Halkımıza teşvik olması için bizler de ‘Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı’’nda bulunuyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen ‘Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı’ kampanyasına Kayseri il ve merkez ilçe müftülüklerinden de destek geldi.


Düzenlenen destek kampanyasına İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ve merkez ilçe müftüleri katıldılar.


Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen ‘Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı’ kampanyası kapsamında devam eden elden kurban bağışına Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr Şahin Güven ve merkez ilçe müftülerinden de destek geldi. Vatandaşları teşvik etmek amaçlı düzenlenen bağış kampanyasında, bağışlar kişi başına yurtiçi 890 TL, yurtdışı 725 TL olarak yapılabiliyor. Kayseri’nin bağış sırasında ilk sırada olduğunu belirten Şahin Güven, konuşmasının ardından yurtiçi elden bağışta bulundu.


Kampanyada çok iyi noktada olduklarını ve çok hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “2019 yılı ‘Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı’ kampanyası kapsamında, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği içerisinde bu yıl başlatmış olduğumuz kurban bağış kampanyamız tüm hızıyla devam etmekte. Yurtiçinde ve millet varlığımızın bulunduğu Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ulaşabildiği her yerde bağışlar bu günlerde çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kayserimizde de 2 hafta önce başlatmış olduğumuz ‘Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı’ nda çok iyi bir noktadayız. Şu anda bize gelen bilgilere göre, Türkiye’de iller bazında elden toplamış olduğumuz ‘Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı’ nda 1. sıradayız. Kayserimiz hayırsever bir şehir olarak, kurban bağışında da bizleri yalnız bırakmadı. Bundan dolayı biz, Kayseri halkına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün burada, sadece halkımızın bağışlarını almadığımızı, aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı’nın yönetici konumunda olan il ve ilçe müftülerimiz ve görev yapan personellerimizin de bu bağışa destek verdiklerini burada halkımıza teşvik olması için söylemek istiyorum. Burada bizzat ben il müftüsü olarak, yardımcılarım ve merkez ilçe müftülerimizle beraber bizler de ‘Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı’ na katılıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl yurtiçinde kesilecek olan kurban bağışları kişi başına 890 TL, yurtdışı bağışlar ise 725 TL’dir.Yüce Mevla şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı hayırlara vesile eylesin” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:35
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