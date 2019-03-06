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İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin’in Regâib Gecesi mesajı

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Üç Aylar ve Regâib Kandili dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:43
İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin’in Regâib Gecesi mesajı

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Üç Aylar ve Regâib Kandili dolayısı ile bir mesaj yayınladı.


Çetin mesajında, 08 Mart 2019 Cuma günü Üç Ayların ilki olan Recep ayının birinci günü, 07 Mart 2019 Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gecenin ise, "Regaib Kandili" olduğunu belirtti. Üç aylar ismiyle şöhret bulan bu aylarda; Regaib, Mirac, Berat kandilleri ile Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı gibi Müslümanlara tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın ve kendini yenileme fırsatının sunulduğu, mübarek gün ve geceler bulunduğunu ifade eden Çetin, "Bu gün ve gecelerde; Allah’ın rahmetinin müminlere bol bol sunulduğu, mağfiretinin, lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir maneviyat mevsimi yaşamaktayız. Üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaib Kandilinde Cenâb-ı Hakk’a yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, kendimizi bulma ve bilmenin, nefsimizin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkânını yakalarız.


Hicrî takvimimize göre üç ayların ilki Recep ayıdır. Kur’ân-ı Kerim’de Recep kelimesi geçmemekle birlikte, muhtelif ayetlerde haram aylardan söz edilerek, bu aylara saygı gösterilmesi emredilmektedir. Recep ayının ilk Cuma gecesi ise geleneğimizde Regâib kandili olarak bilinmektedir. Kelime anlamı itibariyle Regâib; “rağbet edilen, arzu ve talep edilen şeyler” demektir. Recep ayının ilk Cuma gecesinde veya herhangi bir gecesinde belirli bir namazı kılmaya teşvîk eden sahih rivayetler bulunmamaktadır. Bununla birlikte müslümanlar, üç ayların girmesini fırsat bilerek bu gecede camilerde bir araya gelmeyi, birlik ve beraberliğin gerektirdiği manevi havayı teneffüs etmek için bu geceyi ibadetle geçirmeyi adet edinmişlerdir. Regaip gecesi ve üç ayların diğer geceleri, Müslümanların kendilerini yeniden muhasebeye tabi tutmaları, dünyaya geliş maksadına ne kadar uygun bir hayat yaşayıp yaşamadığı üzerinde düşünmesi için önemli bir fırsattır.


Bu gecede kalpler aynı duygu etrafında birleşip çarpar, eller aynı düşüncelerle semaya açılır, gözlerden aynı hissiyatın yaşları süzülürken, dillerden dua ve tespihler aynı aşkla dökülür. Ayrıca bu aylar, durup düşünmenin, geçip giden zamanın değerini idrak etmenin ve daha iyi değerlendirmenin çaba ve imkanlarını, bizlere sunmaktadır.


Bu gecede Rabbimizle, yakınlarımızla ve çevremizle bağlarımızı yeniden gözden geçirir, bu vesileyle olgun dindarlığın iman-ibadet-ahlak bütünlüğünü sağlamaktan geçtiğini bir kez daha hatırlarız. Doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, kutsala saygının insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek ahlakımızı bu erdemlerle donatma irademizi yenileriz. Ailemize, çocuklarımıza ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluk bilincimizi yenileriz" dedi.


Günlük hayatın koşuşturması ve yoğun temposu içinde insanın, zaman zaman gönül alemine nazar kılma ve içe doğru bir yönelişi yaşama ihtiyacı duyduğunu ifade eden Çetin, mesajına devamla şunları söyledi:


“İnsani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret etmeliyiz ki, İşte bu mübarek gün ve geceler böyle bir derûni muhasebeye de vesile olmuş olsun.


Rasûl-i Ekrem Efendimiz mübârek üçaylar hakkında “Ya Rabbi, Recep ve Şâbân’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur!” diye duada bulunmuşlardır.


İlahi rahmete fazlasıyla mazhar olan bu mübarek gün ve gecelerde kendimizi sorgulamaya ve dinin manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve öz güven kazanmaya, ihtiraslarımızı dizginleyip menfaat ve çekişmelerden uzak kalmaya ihtiyacımız daha da artmaktadır. Öyleyse bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, aramızdaki çekişmeleri ve kırgınlıkları, şahsi menfaat hesaplarını bir tarafa bırakıp, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret edelim. Üç aylardan edineceğimiz alışkanlıkları diğer aylarda da sürdürmeye özen gösterelim.


Sonuç olarak; Üç Aylar ve Kandil Gecelerimiz, yaradılış gayemizi düşünmenin, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, geçmişimizin ve geleceğimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın, yanlış ve kusurlardan dönmenin, kardeşlik ve beraberlikleri güçlendirmenin ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaştırılmasına gayret göstermenin bir vesilesi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün Erzincan’lı hemşehrilerimizin Üç Aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam Alemi’nin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:43
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