İl müftüsü Karabayır, sabah namazında vatandaşlarla buluştu Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kayapınar Cebbeli Nur Camisinde sabah namazında vatandaşlarla buluştu.

Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kayapınar Cebbeli Nur Camisinde sabah namazında vatandaşlarla buluştu.

Kayapınar Cebbeli Nur Camisinde sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelen müftü Yavuz Selim Karabayır, cami cemaatine imamlık etti. Burada cemaate vaaz veren Karabayır, vatandaşların Regaip Kandilini kutladı. Karabayır, daha sonra cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.