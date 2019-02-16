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İl Müftüsü Güven: “Fatiha, Kur’an’ın Anahtarı Olan Bir Suredir”

Kayseri İl Müftüsü Prof.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:48
İl Müftüsü Güven: “Fatiha, Kur’an’ın Anahtarı Olan Bir Suredir”

Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Cami-Gençlik Buluşması” projesi kapsamında, Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde, Yunus Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri, aileleri ve cemaat ile sohbet etti.


Öğrenciler ve velileri ile buluşan Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Fatiha suresi ve besmelenin önemini vurguladı. İl Müftüsü Şahin Güven, konuşmasına şöyle devam etti:


“Bu gün özellikle gençlerimizin de zihin dünyalarında kalması için Kur’an-ı Kerim’in bir bütün olarak nazil olan ilk suresi olan Fatiha suresini anlatmaya çalışacağım. Fatiha suresi her gün beş vakit namazımızda sünnetleriyle birlikte 40 defa okuduğumuz bir suredir. Ancak anlamını bilerek, anlamı üzerinde düşünerek okursak bizim dünyamızı yeniden inşa eder. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’i elimize aldığımız zaman ilk olarak 7 ayetten oluşan Fatiha Suresi ile karşılaşıyoruz. Ondan sonra Kur’an-ı Kerim’in en uzun surelerini görüyoruz. Kur’an’ın son taraflarında ise kısa sureler vardır. Neden Fatiha Suresi başa konuldu da son tarafa kısa sürelerin arasına konulmadı? Bunun hikmeti ne olabilir acaba? Fatiha Suresi, bir bütün olarak Kur’an’ın ilk nazil olan suresidir. Fatiha Suresi Kur’an’ın özetidir. Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyor: “Fatiha Suresini okumayan kimsenin namazı olmaz”. Bu surenin adı da Fatiha’dır; “giriş, “açılış” anlamındadır bu isim. Fatih, açan demektir. Kur’an’ın kapısını açan, Kur’an’ın anahtarı olan bir suredir Fatiha Suresi. O, Rahman ve Rahim’dir. “Errahmanirrahim” Rahman, Allahu Teâlâ’nın bu dünyada iken kâfir ve kendisini inkâr eden kullarına dahi merhamet etmesidir. Rahim sıfatı da aynı kökten gelir ama sadece cennete giren Mü’minlere rahmetini ifade eder. Mü’min için Rahman sıfatının tecellisi bu dünyada olacak. Rahim sıfatının tecellisi de cennette olacaktır. İnşallah yüce Mevla hepimizi o Rahim sıfatıyla cennetinde muamele olanlardan eylesin inşallah. O Allah, aynı zamanda “Maliki Yevmiddiyn” Ahiret gününün, din gününün sahibidir. Yine aynı zamanda, bu dünyanın sahibidir. Allahu Teâlâ, bu dünyada bizlere göreceli sahipliklerde veriyor. Şu evin sahibi benim, şu arabanın sahibi benim gibi Allahu Teala, kendisini inkar etme, nankörlük etme yetkisini de veriyor. Ama o ahirette nankörlerin, kâfirlerin yeri cehennem; Mü’minlerin yeri ise cennettir. Ahirette yegâne hüküm sahibi O’dur. Orada zulüm yok, orada haksızlık yok. Her hak sahibi hakkını alacak.”


İl Müftüsü Güven’in sohbeti sonrası program, tesbihat ve dualarla devam etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:48
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