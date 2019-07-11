İl Müftüsü Gerek’ten Başkan Bozkurt’a ziyaret Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve iş adamı İbrahim Atıcı, 31 Mart Yerel Seçimlerde İnönü Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Kadir Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve iş adamı İbrahim Atıcı, 31 Mart Yerel Seçimlerde İnönü Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Kadir Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İl Müftüsü Bekir Gerek ve İbrahim Atıcı, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a, yeni oluşan meclis üyelerine beş yıllık yeni görevlerinin kendilerine ve ilçeye hayırlı olmasını diledi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hatıra fotoğrafı ile ziyareti tamamladılar.

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