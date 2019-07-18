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İl müftülüğü tarafından kurban bağışı toplantısı düzenlendi

Adıyaman İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle Kurban bağışı ile ilgili toplantının ikincisini Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlendi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:07
İl müftülüğü tarafından kurban bağışı toplantısı düzenlendi

Adıyaman İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle Kurban bağışı ile ilgili toplantının ikincisini Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlendi.


Vekaletle kurban kesim organizasyonu tanıtımı amacıyla Kahta Veysel Karani CamisindeKahta, Gerger, Samsat ve Sincik İlçe Müftülükleri personelinin katılmasıyla toplantı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı ve ilçe müftüleri katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşcı vekaletle kurban kesim organizasyonu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Diyanet İşleri Başkanlığının 4 ana hizmet alanı vardır. Bunlar, Ramazan ayında gerçekleştirilen hizmetler, Yaz Kur’an kurslarında ve kış Kur’an Kurslarında gerçekleştirilen din eğitimi, daha önce kutlu doğum olarak kutlanan ve şimdi Mevlidi Nebi Haftası kutlamaları ve kurban hizmetleri.


Ramazan ayını idrak ettik, Yaz Kur’an Kurslarında, din gönüllüsü arkadaşlarımız yazın sıcağında herkesin tatil yaptığı bir dönemde din eğitimi hizmetini fedakarca gerçekleştiriyor. Bundan dolayı bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi de İslam’ın güzelliklerinin dünyanın diğer ucuna ulaşmasına vesile olan kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş teması ile vekaletle kurban organizasyonu toplantısı için bir araya geldik. Vekaletle kurban organizasyonu, bir tebliğ vazifesidir. Kurban vesilesiyle Müslüman olan bir kabilenin gençleri çocukları şuanda hafız oluyor. Bunu az görmemek lazım, çünkü bir kişinin eliyle bir insanın Müslüman olması vadiler arası kızıl tüylü develerden daha hayırlıdır buyuruyor peygamberimiz. Bizler de hem kurban ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz hem de insanların İslam’ın güzelliklerinden istifade etmelerine vesile oluyoruz. 2018 yılında 430 bin hisse kurban diyanet ve TDV’ye emanet edildi, elhamdülillah emanetler de en güzel şekilde dünyanın dört bir yanındaki sahiplerine teslim edildi. 2019 yılı için hedef 500 bin hissedir. Bunun için çok çalışmamız lazım. Vatandaşa ulaşmamız lazım, vatandaşın kurbanının ihtiyaç sahiplerine en güzel şekilde ulaşmasına gayret etmemiz lazım. Bu vesileyle geçen seneki gayretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum, bu sene de 500 bin hisse hedefimize ulaşmak için sizlerden özel gayret bekliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:07
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