İl Müdürü Yoldaş ve ekibi çiftçilerle buluştu

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve şube müdürleri, Gülümbe ve Çukurören köylerinde çiftçilerle buluştu.

Gülümbe Köyünde tarımsal üretimin vesulama imkanlılarının arttırılmasına yönelik konulara değinildi. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen İl Müdürü Yoldaş, çözüm üretmek için ellerinden geleni yapacaklarını zeytin ve ceviz üretimin de budama ve ilaçlama konularında teknik destek vereceklerini ifade etti. Yoldaş, toprak tahlillerinin yapılmasının önemine dikkat çekti.

Öte yandan Yoldaş ve ekibi, Çukurören köyünde de üreticilerin sorunları ve istekleri değerlendirdi.