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İl Müdürü Yoldaş, çiftçilerle bir arya gelmeye devam ediyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, köyde yaşayan vatandaşların refah seviyesini yükseltmek adına yaptığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

15 Mart 2019 Cuma 11:30
İl Müdürü Yoldaş, çiftçilerle bir arya gelmeye devam ediyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, köyde yaşayan vatandaşların refah seviyesini yükseltmek adına yaptığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.


Bu kapsamda Bilecik merkeze bağlı Kurtköy’e giden İl Müdürü Yoldaş, burada çiftçilerle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Kütahya Tarım Kredi Bölge Müdürü Özkan İnci, Kütahya Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Özgür ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş’ın da katıldığı toplantıda Kurtköy kuru fasulyesinin üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.


Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Kurtköy’de model oluşturmak istediklerini söyleyerek, "Hep beraber üreteceğiz. Siz üreteceksiniz biz destekleyeceğiz. Alma garantisini de Kütahya Tarım Kredi Bölge Müdürü Özkan İnci bey verecek. Zaten müdürüm de bunun için Kurtköy’e geldi " dedi.


“Kurtköy kuru fasulyesini marka yapabiliriz"


Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Kurtköy kuru fasulyesini marka yapabileceklerini ifade ederek, “Bu köyde model oluşturabilirsek ülkemizin her yerinden gıpta ile bakılır. Kurtköy kuru fasulyesini marka yapabiliriz. Bizim amacımız Kurtköy’de değişimi gerçekleştirmek. Boş kalan arazilerimizin değerlendirilmesini amaçlıyoruz. Bu arazileri de istediğimiz niteliğe getirip vatandaşlarımızın da ürettiği ürünlerin de değerinden satışının verilmesi için uğraş veriyoruz. Bu ruhu burada yakaladık. Bunun üzerine çok eğildik. Valimizin de selamları var. Ben sayın valimize Kurtköy’den bahsettim. Valimizin de destekleri olacağını söyledi. Bizim de desteklerimiz olacak. Buradan bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen valimize de teşekkür ederim. Şuan da Kurtköy’de 35 çiftçi ile birlikte 287 dönüm arazi ekilebilir durumda. Bunu daha da arttırabiliriz. Ben yine sözümü veriyorum makinayı alırız. Sizlere hibe ederiz. Ama 287 dönümü biraz daha arttıracak şekilde çalışırsak ekonomik anlamda daha verimli olur. Çünkü alacağımız makine 60 bin TL’lik makine. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz çok daha büyük. Bu alanların hepsini büyütüp birleştirmek. Bu köyde model oluşturabilirsek ülkemizin her yerinden gıpta ile bakılır” dedi.


Konuşmaların ardından toplantı soru- cevap şeklinde devam etti. Kurtköylüler ise Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kütahya Tarım Kredi Bölge Müdürlüğüne köylerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:30
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