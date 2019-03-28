İl Müdürü Yıldız, şampiyonları makamında ağırladı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlenen IKO Uluslararası Kyokushin Karate Şampiyonası’nda yarışan milli sporcuları makamında ağırladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlenen IKO Uluslararası Kyokushin Karate Şampiyonası’nda yarışan milli sporcuları makamında ağırladı.

Başarılı sporcuları makamında ağırlayan İl Müdürü Aslan Yıldız, sporculara başarılar diledi. Burada bir açıklamada bulunan Yıldız, “Başarılı sporcularımız bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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