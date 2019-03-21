İl Müdürü Yıldız, koltuğunu Sudenur Yılmaz’a devretti

Bilecik Valiliği himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Sudenur Yılmaz bir günlük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptı.

Başarının arttırılması, motivasyonun sağlanması ve mesleki rehberlik anlamında öğrencilerin hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmaları, meslek seçimine ve mesleklerle ilgili bilgilere ulaşmasına, yeteneklerini keşfetmesine ve ders çalışmaya karşı olumlu tutum içinde olmasına yardımcı olmak, meslekler hakkında canlı ve somut bilgi edinmelerini sağlamak ve mesleki olgunluk düzeylerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yapılan işleri yakından öğrenme fırsatı buldu.

Öğrenci Sudenur Yılmaz, Bilecik Gençlik Spor ve İl Müdürü Aslan Yıldız ile birlikte gün boyunca yapılan çalışmalara eşlik etmesinin ardından il müdürlüğü birimleri Gençlik Merkezi ve Halime Hatun Kız Yurdu’na ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Müdürü Aslan Yıldız; gerçekleştirilen projenin gençler adına çok önemli olduğunu belirterek İl Müdürlüğü yapan Sudenur Yılmaz’a hediye takdiminde bulundu.