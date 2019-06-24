0553 313 94 23

İl Müdürü Görentaş’tan elma üreticilerine uyarı

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesi hususunda uyardı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:40
İl Müdürü Görentaş’tan elma üreticilerine uyarı

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesi hususunda uyardı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Görentaş, Van’da meyveciliğinde ana ürünün elma olduğunu ve elmanın da ana zararlısının elma iç kurdu (Cydia pomonella) olduğunu belirtti. Doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıplarının yaşanabileceğini ifade eden Görentaş, “Bu kapsamda; elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi için ilçelerimizde 3 adet elektronik tahmin ve erken uyarı istasyonu kurduk. Arazide eşeysel tuzaklar asıldı ve fenolojik gözlemlerler yapıldı. İstasyonlarımızda ve arazide elde edilen veriler teknik personellerimiz tarafında değerlendirildi. Böylece elma iç kurdunun mücadele zamanının tespit ederek üreticilerimize basın, kısa SMS ve anonslarla duyurdu. Bütün bu bilgiler ışığında 2019 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 1. döl 1. ilaçlamaya Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde 8 Haziran 2019 tarihinden itibaren,Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde de 9 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlanması gerektiği daha önce üreticilerimize duyuruldu. Elma iç kurdunun zarar durumunun devam ettiği ve kullanılan ilaçların etkinlik sürelerinin 15-20 gün olduğu değerlendirildiğinde 1. döle karşı 2. ilaçlamanın yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda elma iç kurduna karşı 1. döl 2. ilaçlamaya Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyoluve Edremit ilçelerinde 23 Haziran 2019 tarihinden itibaren, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde 24 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlanması gerekir. Bu zararlıya karşı nasıl mücadele edileceği ve kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerin mutlaka en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize gitmeleri gerekmektedir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK Başkanı'ndan açıklama
    1. YSK Başkanı'ndan açıklama
    2. Babakale köyünde kadın dayanışması
    3. Selendi’de Kiraz Festivali coşkuyla..
    4. Çin 40 milyon Müslümana soykırım..
    5. Bakan Akar’dan siyasi partilere ziyaret
    6. Van’da 5 bin 10 paket kaçak sigara ele..
    7. Altınköprü Halk Dansları Topluluğu..
    8. Gazişehir Gaziantep’te transfer haftası
    9. Akar ile Bahçeli bugün görüşecek!
    10. Regan Magarity, Hatay Büyükşehir..
    11. TSE 13 bilişim personeli alacak
    12. Eskinazi: "Seçim bitti, Türkiye’nin..
    13. Avrupa borsaları
    14. Antalya’da selde 10 küçükbaş hayvan..
    15. Kibar Holding'e Şahabettin Bilgisu..
    16. Tekne turundaki turistlere Yunus şov
    17. Nehir yatağına düşen atı itfaiye..
    18. Bolu'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve..
    19. (Özel) Sevimli Yunuslar İstanbul..
    20. Kırgızistan Büyükelçisi, Çubuk’u..
    21. Reel Kesim Güven Endeksi haziranda..
    22. Tunceli’de "Organik Örgü Bebek"..
    23. Kız kardeşini amcasının oğluyla..
    24. Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ..
    25. Erzincan’da arpa tarlasında yangın
    26. Sektörel güven endeksleri
    27. Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor
    28. İnönü’de kitap okuma seferberliği
    29. Yunan’dan müftülere asimilasyon
    30. Reel kesim güven endeksi, Haziran’da..
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama