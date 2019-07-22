0553 313 94 23

İl Müdürü Çelik’ten ilçe ziyaretleri

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İnhisar, Söğüt ve Bozüyük ilçelerini ziyaret etti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:17
İl Müdürü Çelik’ten ilçe ziyaretleri

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İnhisar, Söğüt ve Bozüyük ilçelerini ziyaret etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul yöneticileriyle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, eğitim öğretim faaliyetleri ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi aldı. İlçelerde yapımı ve onarımı devam eden inşaatlarda da incelemelerde bulunan Çelik’e İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Ali Güder eşlik etti.


İnhisar ziyaretinde İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz’ı ve İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez’i makamlarında ziyaret eden Çelik, burada kaymakam ile görüş alışverişinde bulunmasının ardından, Bozüyük’te Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Demirköy El Sanatları Kursu Kağıt Rölyef sergisini de ziyaret ederek, sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:17
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde sertifika heyecanı
    1. Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım..
    2. Londra’da AVM’de yangın: 150 itfaiye..
    3. Gazeteci Bağcı mezarı başında anıldı
    4. Cumhuriyetin 100’üncü yılına kadar 100..
    5. LGS 2019 tercih sonuçları açıklandı |..
    6. Hindistan'da yıldırım isabet etmesi..
    7. Hatay'da 4 bin paket kaçak sigara ele..
    8. Babası söyledi, 2 yaşındaki oğlu çaldı
    9. Kayısı Festivali sona erdi
    10. Çin'den Hong Kong yerel hükümetine..
    11. Doğu Karadeniz’den Çin’e yapılan..
    12. Fikret Orman: “Dünyanın en kolay işi..
    13. UBER sürücüleri zararlarının..
    14. Saraykent Millet Bahçesinde sona..
    15. Hatay'ın ana vatana katılışının 80...
    16. Tokat TSO yeni girişimciler..
    17. TOKİ Balıkesir 1000 konut kura..
    18. Yozgat dört yol kavşağında asfalt..
    19. Pençe Harekatı'nda ele geçirilen..
    20. Burdur'da otomobil ile kamyon..
    21. Sincan’da açık hava sinema keyfi..
    22. Kavun satıcıların yüzünü güldürüyor
    23. Beşiktaş’a yeni giyim sponsoru
    24. Ülker "Sıfır Kayıp" hedefiyle 2018’de..
    25. Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı..
    26. Fındığın maliyeti belli oldu!
    27. Emniyet Müdüründen, düğün konvoyunda..
    28. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"
    29. Diş eti iltihabını tedavi etmenin..
    30. Ana kucağından asker ocağına
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..