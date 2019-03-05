İl Müdürü Budak, inşaat mühendisi öğrencileriyle buluştu
Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileriyle buluştu.05 Mart 2019 Salı 12:29
Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileriyle buluştu.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, yapı güvenliği yapı denetimi, çipli beton sistemi değişen yönetmelikler, yeni yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2019 (TBDY) konularında öğrencileri bilgilendirdi.
Öte yandan, İl Müdürü Budak tarafından konferans-söyleşi şeklinde yapılan sunum öğrencilerin sorularıyla sona erdi.
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