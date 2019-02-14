İl Müdürlüğü personeli veda yemeğinde buluştu

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğünde görev yapan Harita Mühendisi Pelin Alkan’ın tayininin çıkması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile şube müdürlerinin yanı sıra il müdürlüğünün personelinin katılımıyla gerçekleşen yemekte keyifli ve duygu dolu anlar yaşandı. Veda yemeği sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, “Arkadaşımızla aynı çatı altında görev yapmaktan memnunuz, görevi süresince güzel ve başarılı işler ortaya çıkarmış bir arkadaşımızdı. Bugüne kadar İlimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder ve bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Harita Mühendisi Pelin Alkan ise, il müdürlüğü ailesinde görev yapmaktan mutlu olduğunu, burada geçirdikleri günleri buradaki birlik ve beraberliği hiç unutmayacağını söyleyerek, bu organizasyonu düzenledikleri için çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

İl Müdürü Yoldaş’ın Harita Mühendisi Pelin Alkan’a hediyesini takdim etmesinin adından veda yemeği sona erdi.