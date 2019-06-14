İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz’dan yaz tatili mesajı

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, okulların yaz tatiline girmesinden dolayı öğrencilere telefon, bilgisayarlardan uzak kalarak gerçek bir yaz tatili geçirmelerini söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2018-2019 eğitim-öğretim yılını 14 Haziran tarihi itibariyle bitiriyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin geçirdiğimiz eğitim-öğretim yılı boyunca gösterdikleri olağanüstü çabanın birebir şahidi olduk. Akademik alanda gösterdikleri gayretin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerde de ciddi bir emek sarf ettiler. Katıldıkları kurslar, yarışmalar, müsabakalar, yoğun ders temposu içerisinde koşturdular, bugün yaklaşık yüzellibin öğrencimiz karne alarak yaz tatiline girecekler. 8. sınıf öğrencilerimiz iki hafta önce LGS sınavına girdiler, 12 sınıf öğrencilerimiz ise bu hafta sonu YKS’ye girecekler ve tüm öğrencilerimiz karne alacaklar.Tüm öğrencilerimize girecekleri sınavda başarılar diliyorum.Ama bunun yanı sıra şunu belirtmek isterim ki: Hayat; yalnızca yapılan sınavlardan ve karnedeki notlardan ibaret değildir. Gelecek için atılan onlarca farklı adımdan yalnızca bir tanesidir. Ve çocuklarımızın değeri; akademik başarılarından ziyade, bu vatanın evlatları olarak milli, manevi, insani değerlere haiz erdemli bireyler olarak yetişmeleri ve ülkemize hizmet etmeleriyle ölçülmelidir. Sizler bizim umut dolu geleceğimizsiniz. Biz yetişkinler her halükarda destekçiniz olarak yanınızdayız. Yaz tatili için ailelerimizden bir istirhamımız olacak. Çocuklarımızı olabildiğince sanal ortamdan, internetten uzak tutmaya, onları gerçek hayatla tanıştırmaya gerçek hayatın içine çekmeye davet ediyorum. Sizlere bu konuda yardımcı olacak, kendi tatil planlarınıza ek olarakçocuklarınızla yapabileceğiniz birtakım yaz etkinliği önerileri Bakanlığımızca yayınlandı. Bu etkinliklerin en azından birkaç tanesini çocuğunuzla birlikte gerçekleştirmeye gayret ediniz. Mesela bir çiçek yetiştirin, çivi çakmayı öğretin ya da onlarla birlikte reçel yapın, kuşlara su verin, birlikte salıncak kurun Bu sayede onların tatil döneminde oluşan serbest zamanlarını ve enerjilerini bilgisayarla, telefonla doldurmak yerine ailesiyle, arkadaşlarıyla, doğayla geçirerek “gerçek” bir tatil geçirmelerine yardımcı olabilirsiniz. Eğitim kitaplarda yazılanlardan, müfredatta uygulananlardan çok daha fazlasıdır, onlarla birlikte öğrenin, birlikte uygulayın birlikte yaşayın. Yaz tatiline giren ve karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve onlara emek veren velilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize mutlu ve verimli tatiller diliyorum.”