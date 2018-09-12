0553 313 94 23

İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün adı değiştirildi

İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün adının "İdare ve Denetim Müdürlüğü" olarak değiştirildiğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:25
İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün adı değiştirildi

İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün adı "İdare ve Denetim Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki "İl Mahalli İdareler Müdürlüğü" ibaresi "İdare ve Denetim Müdürlüğü" olarak düzenlendi.

Aynı yönetmeliğin 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "İlçe Mahalli İdareler Şefliği: Nüfusu elli bin ve üzeri olan ilçelerde" ibaresinde ise "İdare ve Denetim Şefliği: Nüfusu elli bin ve üzeri olan ilçelerde" şeklinde değişikliğe gidildi.

Yönetmeliğin 17'nci maddesinin "İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün görevleri" olan başlığı "İdare ve Denetim Müdürlüğünün görevleri" olarak düzenlendi. 17'nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendindeki "Geçici ve gönüllü köy korucularıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak" ibaresi "Güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak" olarak değiştirildi.

Ayrıca, 25'inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen "İl mahalli idareler" ibaresinin "İdare ve denetim", "İlçe mahalli idareler şefliği" ibaresinin "İdare ve denetim şefliği" şeklinde değiştirilmesi de söz konusu yönetmelikte yer aldı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:25
  1. Resmi Gazete
  2. İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
  3. İdare ve Denetim Müdürlüğü
  4. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT'ten Suriye'de büyük operasyonun detayları
    1. MİT'ten Suriye'de büyük operasyonun..
    2. FETÖ üyelerini böyle kategorize etmiş!
    3. Fenerbahçe şimdi yandı! Tüm maçlar...
    4. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    5. İran'dan, ünlü uçak şirketi ATR'ye..
    6. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Varlık..
    7. 1,7 milyar dolarlık anlaşmada imzalar..
    8. Çorum'da akılalmaz olay! 8 köpeği..
    9. Barajda avlanan balıkçıyı şoke eden..
    10. Dolar kurunda düşüş sürüyor
    11. Nevşehir'de korkunç olay! Karı koca..
    12. Danışmanından Putin'i kızdıracak Rusya..
    13. CHP’li belediyelerden ‘pis kokular’..
    14. Çanakkale’de 42 kaçak mülteci yakalandı
    15. Mısır Diyarbakırlı çiftçiyi sevindirdi
    16. Yakalanan terörist Esed rejimine böyle..
    17. Kafasına göre zam yapanlar yandı! TİM..
    18. Türk hekimlerden 'kaslara iyi gelecek'..
    19. RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine..
    20. KYK burs başvuru ne zaman başlayacak?
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!