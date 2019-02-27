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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Kursiyerleri İçin Belge Töreni Düzenlendi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bünyesinde açılan “Türk Sanat Müziği Kursu” nu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş tarafından Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle kurs bitirme belgeleri verildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:23
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Kursiyerleri İçin Belge Töreni Düzenlendi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bünyesinde açılan “Türk Sanat Müziği Kursu” nu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş tarafından Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle kurs bitirme belgeleri verildi.


Kültür Hizmetleri Şube Müdürü Erkan Erdoğan’ın takdiminin ardından törende bir konuşma yapan İl Müdürü Taymuş, “İlimizde kültür ve sanatın gelişmesine, yaygın bir şekilde devam ettirilmesine ve yeni ustalar yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla müdürlük olarak her yıl çeşitli kurslar açmaktayız. Bu kurslarımız hem Bakanlığımız talimatları doğrultusunda açılan Türk süsleme ve geleneksel el sanatları,hem de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan kurslarımızdır. Bunlardan biri de Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açmış olduğumuz “Türk Sanat Müziği Eğitim Seviyesi 1”kursudur. Bu çalışmalara katılmanız, yoğun ilgi gören kurs süresince belirli aralıklarla konserler vermeniz aynı zamanda Kayseri halkı tarafından takdirle karşılanmış, bu da müdürlük olarak bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu nedenle gece gündüz demeden emeğini esirgemeyen kurs hocamız Hatice Öztürk başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızdabaşarılar diliyorum.” dedi.


Tören, kursiyerlere belgelerinin verilmesi ve ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:23
  1. kültür
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