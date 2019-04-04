İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında Bilecik İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirildi.

İlçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldığı toplantıda ilk olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk katılımcılara bilgi verdi. Şentürk, “2019 yılında planladıklarımızı ve hayata geçirebildiklerimizi değerlendirmek için bir araya geldik. 2019 ılı yatırımlarının dönem sonu değerlendirmesini yapmak noktasında 2019 yılı için yaklaşık 328 adet proje uygulanmaktadır. Dönem sonu itibariyle bu projelerde 46 adedi bitirilmiş, 127 adedin de ise çalışmalar devam ediyor. 81 adedi ihale aşamasında 74 adedini ise henüz başlanmamıştır. Bu projelerin toplam tutarı 1 milyar 630 milyon 278 bin liradır. Dönem sonuna kadar toplam 58 milyon 257 bin TL harcanarak yüzde 19.27 nakli gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

“Tribün yaklaşık 7 buçuk milyon liralık bir bedelle gerçekleştirildi”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş ise;“Bizim üniversite olarak tamamlanmış ve devam etmekte olan projelerimiz var. Öncelikli olarak tamamlanmış bir projemiz vardı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Sahası Tribün yapım işi. bu proje tamamlandı ve teslim alımı yapıldı. Tribün yaklaşık 7 buçuk milyon liralık bir bedelle gerçekleştirildi. Sahamızın ışıklandırılması da mevcut. Buradan ben kurul üyelerine de bu imkânın şehrimizde tam olarak olmadığını biliyorum. Bütün kurul üyelerimize üniversitemizin böyle bir imkânı olduğunu ifade etmek istiyorum. Yararlanmak ve kullanmak isteyenler mevzuatlar çerçevesinde stadımız kullanıma hazır. Diğer tamamlanmış bir projemiz ise üniversitemizin merkezi araştırma laboratuvarı. Yeni binası tamamlandı ve teslim alındı. Binada 2 bin 770 metre karelik bir alan ve 5 milyon 160 bin liralık bir bedelle yapımı gerçekleştirildi. Bu binada mühendislik fakültemizin bazı bölümlerinin laboratuvarları ve AR- GE çalışmaları yürütülecek” dedi.

“Bilecik ili sınırları içerisinde 153 kilometre bölünmüş yolumuz bulunmakta”

Karayolları 14. Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Yıldırım, “ Karayolları 14. Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde Bursa ve Bilecik illerinin tamamı Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova illerinin büyük bir kısmı ile Eskişehir Manisa ve Kocaeli ve Sakarya illerinin de bir bölümü yer almaktadır. Bölge müdürlüğümüz yol ağında toplam 4 bin 721 kilometre yolumuz bulunmakta olup, bunun 79 kilometresi otoyol, 2 bin 177 kilometresi devlet yolu, 2 bin 465 kilometresi ise il yoludur. Toplam yol ağımızın bin 565 kilometresi bölünmüş yol olup, buda yol ağımızın yüzde 33’üne tekabül etmektedir. Bilecik ili sınırlarındaki yol ağı uzunluğumuz 457 kilometredir. Bunun ise 211 kilometresi devlet yolu, 246 kilometresi ise il yoludur. Yine Bilecik ili sınırları içerisinde 153 kilometre bölünmüş yolumuz bulunmakta olup, toplam Bilecik’teki yol ağımızın yüzde 33’üne tekabül etmektedir. Yine Bilecik sınırları içerisindeki toplam yol ağımızın 172 kilometresi sıcak karışım kaplama şeklindedir. 2019 yılında Bilecik’te yatırımı devam eden iş sayımız 6’dır. Bunların toplam proje bedelleri 230 milyon 480 bin TL’dir. Bugüne kadar yapılan harcamamız 81 milyon 97 bin TL olup, kalan proje bedelimiz 149 milyon TL’dir. Devam eden işlerimize bakacak olursak Yenişehir- Bilecik yolu toplam yol uzunluğu 48,6 kilometredir. Bunun 18,7 kilometresi Bilecik il sınırları içerisinde kalmaktadır. Bugüne kadar geçtiğimiz yıllarda ve önceki ihalelerle birlikte 22,5 kilometre bölünmüş yolumuz tamamlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

“2018 yılı sonu itibariyle 155 milyon liralık hizmet gerçekleştirilmiştir”

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürü Murat Gül ise , “Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü’nün Bilecik ilindeki toplam proje tutarı 356 milyon lira olup, 2018 yılı sonu itibariyle 155 milyon liralık hizmet gerçekleştirilmiştir. Sene başı ödeneğimiz şuan itibariyle 13 milyon 674 bin lira olarak tasarlanmıştır. Henüz yatırım programımız yayımlanmadığı için net bir rakam değildir. Dönem başı itibariyle yaklaşık 3 buçuk milyon lira harcamış durumdayız. Koordinasyonu ilgilendirecek bir konumuz bulunmamaktadır” dedi.

“Bizim Bilecik ilinde toplam proje tutarımız 13 milyon 378 bin”

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürü Yardımcısı Halil Korkmaz, “Bizim Bilecik ilinde toplam proje tutarımız 13 milyon 378 bin. Önceki yıllarda yatırımımız 7 milyon 441 bin. 2019 ödeneğimiz hali hazırda hala gelmedi. Nakli gerçekleşme oranımız yüzde 56. Fiziki gerçekleşme oranımız ise yüzde 60. 11 tane projemiz vardı. Bu 11 projenin 7 tanesi devam ediyor. 1 tanesi iptal edildi. 3 tanesi de ihale aşamasında” şeklinde konuştu.

“Bilecik ili içerisinde 72 kilometre çift hat hızlı tren demir yolu mevcut”

Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürü Duran Yaman, “Bölgemiz Ankara merkezi Bilecik ili içerisinde 72 kilometre çift hat hızlı tren demir yolu mevcut. 2 gar ve 1 bakım müdürü ile hizmet vermeye çalışıyoruz. Bölgem adına bir yatırımımız şuanda yok. Genel müdürlüğümüz adına yapılan yatırımlardan 26 numaralı tünel Karaköy’deki 780 milyon civarında bir maliyeti yüzde 32 ilerlemesi var. 2020 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Yenişehir- Osmaneli hızlı tren hattı ise ihale aşamasında” dedi.

“Bilecik ilinde yaklaşık 6 adet projemize devam ediyoruz”

İller Bankası Bölge Müdürü Murat Karaçam ise, “Bilecik ilinde yaklaşık 6 adet projemize devam ediyoruz. Toplam yaklaşık 38 buçuk milyon TL’lik bir proje bedelimiz, fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 84’lük çalışmalarımız ve hizmetlerimiz yürümektedir. Kanalizasyon ve ilçe suyu sektöründe Gölpazarı inşaatımız yüzde yüz tamamlandı ve geçişi kabulü yapıldı. Yine Gölpazarı yol ve kaldırım inşaatı alt yapı sektöründeki inşaatımız fiziki gerçekleşmesi yüzde 98 tamamlandı.Yine alt yapı sektöründe Bilecik merkez sıcak asfalt ve kilitli parke taşın fiziki gerçekleşmesi yüzde 51.İl özel idaremizin köy yolları ve üst yapımı işleriyle ilgili yaptığımız çalışmaların fiziki gerçekleşmesi yüzde 96. Dodurga Bilecik kültür merkezi üst yapı sektöründe yaptığımız çalışmalardan fiziki gerçekleşmesi yüzde 61. Proje işleri olarak da Bilecik’in şebeke işleri genel müdürlük tarafından onaylandı. Millet konakları olarak yürüttüğümüz projeler şuan 27 adet köyün millet konağı ihale aşamasında” ifadelerine yer verdi.

“Bilecik ilimizde toplam proje bedeli 7 buçuk milyon lira”

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Haşmet Kartoğlu, “Bilecik ilimizde toplam proje bedeli 7 buçuk milyon lira. 4 adet projemiz var. Bunlardan biri yapım diğer üçü restorasyon. Bozüyük ilçemizde 1 yapım 1 restorasyon olmak üzere 2 projemiz var. Kumral Abdal Türbesi ve Hal Cami. Hal Camiyle ilgili şunu paylaşmamda fayda var. Tasfiyesiyle alakalı bir müracaat var. Muhtemelen tasfiye olup tekrar ihale edilecektir. Gölpazarı ilçemizde Kasımlar Köyü cami biraz gecikti ama son aşamaya gelindi. Bir de Pazaryeri ilçemizde Karamustafa Paşa Camimizin proje boyutu var. Toplam bu 4 işimiz fiziki ve mali gerçekleşme yüzde 75 düzeyindedir. 2019 yılında bütçemiz ve yatırım programımız belli değildir. Bu işler geçmişten devam eden işlerimizdir” dedi.

“Bilecik ilimizde devam eden 6 projemiz var”

Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Yalçın Akın ise, “Bilecik ilimizde şuanda devam eden 6 projemiz var fiziki gerçekleşmeye yansımayan parasal değerler var ama çalışmalarımız başladı. Bilecik ilinde bu yıl 16 köyde orman kadastro ve ekibi çalışması yapacağız. İlimiz orman kadastro çalışmalarımız tamamlandı bu yapacağımız çalışmalar revizyon. Bu sene ilimize en büyük desteğimiz Orköy kredilerimiz olacak. Geçen yıl 1 milyon 55 bin lira kredi desteği sağladık. Bu yıl 2 buçuk milyon liraya çıkardık. Daha çok bu hayvancılığı destekleme kredisi olacak. 77 aileyle ilgili çalışmalarımıza başladık.Bu yıl 17 hektar ağaçlandırma 50 hektar toprak muhafaza 1 hektar etüt proje çalışması 750 hektar da bakım çalışması yapacağız Bilecik’te” ifadelerine yer verdi.

“7 milyon 200 bin bütçeye sahip bir proje”

Tarım Ve Orman Bakanlığı 2 Bölge Müdürü Vekili Hakan Mumcuoğlu, “Pazaryeri’nde Küçük Elmalı Tabiat Parkımızda uygulamaya geçtik. 3 yıllık bir proje söz konusu. Projemiz geçen yıl başladı. 7 milyon 200 bin bütçeye sahip bir proje. Şuana kadar 1 milyonun üzerinde bir yatırım gerçekleştirildi. Alt yapısını tamamladık, elektrik su yol yapımı gibi. Şuanda üst yönlere yönelik çalışmalarımız mevcut. Kır gazinomuzun yerinin hafriyatı yapıldı. Bu sene şuan gelen ödeneğimiz 1 milyon 500 bin civarında. Döner sermayemizden de katkı yaparak bu sene 3 milyonluk bir ödenek temin etmek için uğraşıyoruz” dedi.

“9 tane projemiz var”

TEİAŞ 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Süleyman Ustamehmetoğlu, “9 tane projemiz var. Bunlardan bir tanesi Gölpazarı merkezinde indirici merkezi çalışması. Trafo merkezinin enerji nakil hattını da bu ay içerisinde ihalesi yapılıyor. Pazaryeri ilçemizle alakalı genel müdürlüğümüzce olumlu bakıldı. 2020 yılında bir aksilik olmazsa yatırım programını koyulacak. Diğer projelerle ilgili herhangi bir gelişme yok” dedi.

Son olarak ise Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Vekili Vedat Yener, “Bilecik ilimizde 2018 yılında başlayan bir projemiz vardı. Bu projemiz Ocak ayı itibariyle tamamlanarak tapuya tescili sağlanmıştır. Devam eden proje olarak merkez, Bozüyük, Osmaneli, Gölpazarı ve İnhisarda 42 birimde ihale çalışmamız son aşamasına geldi. Mayıs ayı sonu da yer teslimi yapılması planlanmaktadır. Şuanda devam eden kadastro müdürlüğünün kendi imkanlarıyla yaptığı 2 tane köy çalışmamız var. Bunlar merkez Kuyubaşı ve Ören Köyü” şeklinde konuştu.