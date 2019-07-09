İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Eskişehir 2019 yılı 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına Vali Yardımcısı Akın Ağca başkanlık etti. Toplantıda bir araya gelen il müdürleri, belediye ve kurum başkanları, yapılacak ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Koordinasyonda yaşanan sıkıntılar hakkında birebir görüşmeler de gerçekleştirilirken Eskişehir’deki gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve bütün kurum temsilcilerine söz hakkı verilmesi ile son buldu.

Yol ortak sorun

Toplantıda ana gündem maddesi ise çevre belediyelerin yaşadığı yol sorunu oldu. Seyitgazi, Mahmudiye ve Mihalıççık’ta yaşanan ölümlü trafik kazaları ile ilgili bölge yetkilileri şikâyetlerini ve isteklerini Karayolları 4. Bölge Müdür Yardımcısı Rıza Mucukgil’e iletti. Çalışmaların yakın zamanda başlayacağı bilgisi alındı.

Yatırımların proje bedeli 4 milyar 977 milyon 540 bin lira

Öte yandan şehirde 22 yatırımcı kuruluşun gerçekleştirdiği yatırımların toplam proje bedellerinin 4 milyar 977 milyon 540 bin lira olduğu açıklandı. Toplam 330 adet projenin 71’i tamamlandığı ve 148’i devam etmekte olduğu öğrenildi. 40 projenin ise ihale aşamasında, 7 tanesinin ihalesi yapıldığı ve 64 projenin henüz başlamadığı aktarıldı.