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İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem toplantısı yapıldı

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 3’üncü dönem toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 16:17
İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem toplantısı yapıldı

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 3’üncü dönem toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapıldı.


Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2019 Yılı 3. dönem toplantısı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kurumlar Aydın’da gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, toplantıda yaptığı konuşmada, “2019 yılında ilimizde uygulanan 268 projeden 33 adedi tamamlanmıştır. Geriye kalan 235 adet projenin 138 adedi devam etmekte, 34 adedi ihale aşamasında olup, 63 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır. İlimiz yatırımlarının toplam proje bedeli 6 milyar 820 milyon 855 bin TL, önceki yıllar harcaması 1 milyar 91 milyon 719 bin TL, 2019 yılı ödeneği 385 milyon 843 bin TL’dir. 2019 yılında toplam harcama ise 170 milyon 218 bin TL’dir. Yatırımlarımızda yıl itibari ile yüzde 44 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İlimizde 2019 yılı yatırım programında yatırımı olan 19 kamu kurumumuza ayrılan ödenek büyüklüklerine göre DSİ 21.Bölge Müdürlüğü 100 milyon 418 bin TL ödenekle birini sırada, İLBANK AŞ İzmir Bölge Müdürlüğü 46 milyon 781 bin TL ödenekle ikinci sırada, TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü 31 milyon 900 bin TL ödenekle üçüncü sırada, Adnan Menderes Üniversitesi 31 milyon 672 bin TL ödenekle dördüncü sırada, Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü 28 milyon 528 bin TL ödenekle beşinci sırada yer almaktadır” dedi.


Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ilçe kaymakamları, kurum ve daire müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:17
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