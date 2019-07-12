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İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı 3. Dönem Toplantısı gerçekleşti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana’da kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 460 proje uygulandığını bu projelerin toplam tutarının 10 milyar 419 milyon lira olduğunu söyledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:25
İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı 3. Dönem Toplantısı gerçekleşti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana’da kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 460 proje uygulandığını bu projelerin toplam tutarının 10 milyar 419 milyon lira olduğunu söyledi.


İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Toplantıya; Vali Yardımcısı Murat Süzen, ilçe kaymakamları, bölge müdürleri, kurul üyelerini oluşturan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


2019 yılı yatırım programında merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen projelerin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının açılış konuşmasını Vali Mahmut Demirtaş yaptı.


Yatırımcı kuruluşlardan alınan dönem raporlarına göre; 2019 yılında, Adana’da kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 460 proje uygulandığını belirten Vali Demirtaş, “112 proje tamamlanmış, 250 proje devam etmektedir. 62 proje ihale, 36 proje ise etüt proje aşamasındadır. Bu projelerin toplam tutarı 10 milyar 419 milyon lira olup, 2019 yılı Temmuz dönemi itibariyle 3 milyar 587 milyon lira harcama yapılmıştır” dedi.


Toplantıda söz alacak yetkililerin kurumsal faaliyet konuları ile ilgili özet değerlendirme yapmaları ve yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirmeleri ricasında bulunan Vali Demirtaş, “Bunun yanında; kuruluş temsilcileri, kendi kuruluşlarına ait yatırımlar hakkında bilgi verirlerken, devam eden projelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunları, koordinasyonu gerektiren işleri, hangi kurumlarla koordinasyona ihtiyaç duyduklarını dile getirebilirler.” dedi.


Yatırımcı kuruluşların sürdürdükleri projelerin gerçekleşme oranları hakkında katılımcılara bilgiler vermesi, raporların sunumu ve yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:25
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