İl KGK tanışma ziyaretlerine devam ediyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) faaliyetlerini sürdüren TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tanışma ziyaretlerine devam ediyor.

Daha önce Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve KOSGEB İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ve kurul üyeleri, Valilik, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Yakutiye Belediyesi, Palandöken Belediyesi ve Erzurum Ticaret Borsası’nı (ETB) da ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde, TOBB İl Kadın Girişimcileri Kurulu’nun yapısı ve yapacağı çalışmalar hakkında Vali Okay Memiş’e bilgi veren KGK İcra Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, yürütecekleri çalışmalarda bütün kurumların desteğini ve ilgisini beklediklerini ifade etti. Erzurum’da kadınların iş dünyasında daha fazla söz sahibi olması ve mevcut kadın işletmelerine yenilerinin eklenmesi için çaba göstereceklerini kaydeden Çalıkuşu, bu amaç doğrultusunda işbirliklerine her zaman açık olacaklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Okay Memiş ise, Türk kadınının her alanda üstlendiği bütün görevleri, büyük bir özveriyle ve başarılı bir şekilde yerine getirdiğini vurgulayarak, İl Kadın Girişimcileri Kurulu’nun da hedeflerine ulaşacağından emin olduğunu söyledi. Başarılı çalışmalara imza atmak için istişarenin önemine dikkat çeken Vali Memiş, iş dünyasında yer almak isteyen kadın girişimcilere yol göstermeyi görev bilen İl KGK’nın, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı tanışma ziyaretlerinin de bu anlamda önemli olduğunu sözlerine ekledi.

KGK İcra Kurulu’nun Başkan ve üyeleri Vali Okay Memiş’i ziyaretlerinin ardından, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ve Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ı ziyaret ederek, hem tanıştılar hem de yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdiler.