İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanlık Seçimleri yapıldı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir TSO’sındaİl Kadın girişimciler icra komitesi başkanlık seçimleri yapıldı.06 Mart 2019 Çarşamba 13:21
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir TSO’sındaİl Kadın girişimciler icra komitesi başkanlık seçimleri yapıldı.
Toplantıya; İcra Komitesi üyeliğine seçilen 13 üye ve doğal üyeler ile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti.
Yapılan seçimlerde Hatice Kangal İcra Komitesi Başkanlığına , Özge Şenlik ise İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı’na seçildi. Seçimden sonra ilk toplantısını yapan İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi üyeleri kadın girişimcileri potansiyelinin donanımlı hale getirilmesi çalışmalarına başlanıldığı kamu oyuna duyuruldu.
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