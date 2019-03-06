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İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanlık Seçimleri yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir TSO’sındaİl Kadın girişimciler icra komitesi başkanlık seçimleri yapıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:21
İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanlık Seçimleri yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir TSO’sındaİl Kadın girişimciler icra komitesi başkanlık seçimleri yapıldı.


Toplantıya; İcra Komitesi üyeliğine seçilen 13 üye ve doğal üyeler ile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti.


Yapılan seçimlerde Hatice Kangal İcra Komitesi Başkanlığına , Özge Şenlik ise İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı’na seçildi. Seçimden sonra ilk toplantısını yapan İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi üyeleri kadın girişimcileri potansiyelinin donanımlı hale getirilmesi çalışmalarına başlanıldığı kamu oyuna duyuruldu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:21
  1. doğa

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