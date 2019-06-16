İl Jandarma Komutanlığı heyetinden Vali Pehlivan’a ziyaret

İl Jandarma Komutanlığı heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan heyet Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç eşliğinde ziyaretine gelen personel ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle Albay Bilgiç ve beraberindekilere tebriklerini ileten Vali Pehlivan, vatandaşların asayiş, huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla mülki, adli ve idari konulardaki görevlerini takdire değer kararlılık ve etkinlik anlayışı içinde sürdürdüğünü belirtti.

Jandarma Teşkilatı’nın bundan sonrada görevini üstün bir gayret ve özveriyle devam ettireceğini belirten Vali Pehlivan heyet üyelerine çalışmalarında üstün başarı ve kolaylıklar diledi.